Даниил Медведев в двух сетах обыграл Андрея Рублёва на старте Итогового чемпионата ATP

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

В первом матче группового этапа Медведев (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира соотечественника Андрея Рублёва (5). Встреча российских теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Рублёва два эйса, две двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.

Медведев (3) и Рублёв (5) представляют на предварительном этапе Итогового турнира Красную группу, куда также входят испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (7). В плей-офф отберутся два лучших теннисиста группы.