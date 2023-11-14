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Даниил Медведев прокомментировал победу над Рублёвым на старте Итогового чемпионата ATP

Даниил Медведев прокомментировал победу над Рублёвым на старте Итогового чемпионата ATP
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над пятым номером рейтинга соотечественником Андреем Рублёвым на старте Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Встреча россиян завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

«На этом корте не должно было быть много брейк-пойнтов, но сегодня случилось так. Если я подавал хорошо, то выигрывал очко. Рад, что на брейк-пойнтах удалось хорошо подавать. Рад победе.

Вторая победа будет важна, если она будет. Это единственный турнир, где ты можешь проиграть, но победить на турнире. Но, конечно, хочется выиграть все матчи. Я не думаю много о раскладах, фокусируюсь на себе», — сказал Медведев в интервью на корте.

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