Фото: Андрей Рублёв неприятно упал в концовке матча с Медведевым на Итоговом чемпионате

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв неприятно упал после выхода к сетке по ходу матча с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

Досадный инцидент произошёл в третьем сете, при счёте 3:1 в пользу Медведева, в данном гейме Рублёв проиграл свою подачу и был очень расстроен.

Отметим, что после падения Рублёв попытался остаться в розыгрыше, но не сумел дотянуться до мяча.

Встреча российских теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Медведев (3) и Рублёв (5) представляют на предварительном этапе Итогового турнира Красную группу, куда также входят испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (7). В плей-офф отберутся два лучших теннисиста группы.