Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 13 ноября, турнирная сетка
В Турине продолжается Итоговый турнир ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 13 ноября.
Красная группа:
Александр Зверев – Карлос Алькарас – 6:7, 6:3, 6:4;
Даниил Медведев – Андрей Рублёв – 6:4, 6:2.
Парный разряд:
Весли Колхоф/Нил Скупски — Ринки Хидзиката/Джэйсон Каблер – 6:3, 6:4;
Раджив Рам/Джо Солсбери — Рохан Бопанна/ Мэттью Эбден – 6:3, 6:4.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Напомним, победителем Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира обыграла американку Джессику Пегулу.
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