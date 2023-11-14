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Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 13 ноября, турнирная сетка

Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 13 ноября, турнирная сетка
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В Турине продолжается Итоговый турнир ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 13 ноября.

Красная группа:

Александр Зверев – Карлос Алькарас – 6:7, 6:3, 6:4;

Даниил Медведев – Андрей Рублёв – 6:4, 6:2.

Парный разряд:

Весли Колхоф/Нил Скупски — Ринки Хидзиката/Джэйсон Каблер – 6:3, 6:4;

Раджив Рам/Джо Солсбери — Рохан Бопанна/ Мэттью Эбден – 6:3, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Напомним, победителем Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира обыграла американку Джессику Пегулу.

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