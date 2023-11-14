Рублёв прокомментировал поражение в матче с Медведевым на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.

«У нас были длинные розыгрыши, хорошо играл, имел шансы. Но у меня не получилось хорошо использовать подачу в важные моменты. Во время моих брейк-пойнтов Даня хорошо подавал, а я допустил несколько лёгких ошибок во время важных розыгрышей, ну а Даня хорошо сыграл.

Чем чаще я играю против Дани, тем лучше я начинаю это делать. Но сегодня получилось слишком легко», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.