Рублёв: Медведев — один из лучших теннисистов мира, он проводит свой лучший сезон

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил уровень игры соотечественника Даниила Медведева в текущем сезоне.

«Даня один из лучших игроков мира, проводит свой лучший сезон. Его очень тяжело победить. Наши отношения за пределами корта не влияют на матчи. На задней я линии я чувствую себя всё лучше против него. Дело в ментальности — надо сохранять концентрацию, хорошо играть на важных мячах», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия), обыграв в первом матче группового этапа Андрея Рублёва.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.