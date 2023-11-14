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Рублёв высказался о предстоящем матче с Алькарасом на Итоговом турнире ATP

Рублёв высказался о предстоящем матче с Алькарасом на Итоговом турнире ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP. Напомним, в первом матче Рублёв уступил соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 2:6.

«Будет ли сложнее играть с Карлосом, потому что первый раз с ним буду играть? Сейчас уже неважно. Если бы это был не Итоговый турнир, думал бы, а сейчас это ключевой матч с одним из лучших игроков сезона, обладателем «Шлемов», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Матч между Рублёвым и Алькарасом состоится 15 ноября.

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