Рублёв заявил, что стал играть лучше по сравнению с прошлым годом

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою игру в текущем сезоне.

«Когда я выиграл в прошлом году здесь, я лучше подавал. Ну и в этом году Даня играет намного лучше, чем в том году, вообще не сравнится. Но я тоже играю гораздо лучше, чем в прошлом году, может, по результатам не видно, но я играю на другой скорости. Не хватило выигрышей в ключевые моменты. Даня отыграл все брейк-пойнты», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия), обыграв в первом матче группового этапа Андрея Рублёва.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.