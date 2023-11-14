Медведев: два-три месяца назад я был бы удивлён победе Зверева над Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу немца Александра Зверева над представителем Испании Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP.

«Я не удивлён победе Зверева над Карлосом. Два-три месяца назад был бы удивлён. Сейчас Карлос играет с чуть меньшей уверенностью, чуть медленнее. Такое случается со всеми, кроме Новака, хотя и с ним случалось, когда он был моложе», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Медведев в своём первом матче турнира обыграл соотечественника Андрея Рублёва.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.