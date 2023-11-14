Медведев: когда матч с Рублёвым заканчивается, я чувствую себя неудобно перед ним

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к соперничеству с Андреем Рублёвым на корте, несмотря на их дружбу.

«Очень тяжёлый матч, особенно в первом сете. Матч легко мог пойти по другому пути. Андрей чуть потерял уровень во втором сете, но было много моментов, которые могли сложиться иначе.

Обычно после матчей мне нужно полчаса-час, чтобы отойти. Андрею нужно чуть больше. Для меня на корте дружбы не существует. Но когда матч заканчивается, я чувствую себя неудобно перед ним. Я просто пожелаю ему удачи в следующем матче, как и он мне. Помню, когда он меня победил здесь в прошлом году, он чуть стеснялся со мной говорить два дня, так что это нормально», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом матче Итогового турнира ATP Медведев обыграл Рублёва со счётом 6:4, 6:2.