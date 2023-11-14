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Даниил Медведев про видео с дочкой: уже думаем — генетическое или нет

Даниил Медведев про видео с дочкой: уже думаем — генетическое или нет
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал про забавные видео с дочкой.

«Смешно очень. Уже думаем — генетическое или нет. У неё бывает, когда что-то не получается, например ложку взять, она начинает ей бить, кидать эту вещь. Я всегда думал, что это воспитание. А в итоге мы смотрим и думаем, может, эта злость, когда что-то не получается, генетическая реально и от меня. Моментов смешных много, она очень крутая», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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