Медведев поделился воспоминаниями о прошлогоднем матче с Рублёвым в Турине

Российский теннисист Даниил Медведев поделился воспоминаниями о прошлогоднем матче с соотечественником Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP. Тогда Медведев проиграл сопернику со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9).

«Я не сильно помню наш прошлогодний матч здесь. Я помню, что до турнира я был в плохой форме, на тренировках не получалось, нервничал. На турнире пытался себя перебарывать. Я сыграл тогда средне, хотя для того, как я себя чувствовал — круто. Сейчас на тренировках себя отлично чувствую и по форме, и физически», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия), обыграв в первом матче группового этапа Андрея Рублёва.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.