Медведев побил рекорд Кафельникова в ATP

Российский теннисист Даниил Медведев повторил рекорд соотечественника Евгения Кафельникова по числу побед среди россиян над игроками из топ-10 рейтинга ATP за календарный год, сообщается в социальной сети в Х (ранее Twitter) OptaAce.

Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва, который является пятом ракеткой мира, со счётом 6:4, 6:2.

Эта победа стала для Медведева 11-й за календарный год над игроками из топ-10 рейтинга ATP. Он побил рекорд Кафельникова (10 побед), который россиянин установил в 1994 году.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.