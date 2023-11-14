Даниил Медведев оценил уровень игры Андрея Рублёва в текущем сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень игры соотечественника Андрея Рублёва в текущем сезоне.

«Рублёв прибавил в этом году — он смог выиграть «Мастерс», смог почти выиграть второй. Морально прибавил сильно.

Весь гейм при 5:4 в первом сете я играл пятью мячами, а я люблю, когда их шесть. А сейчас было пять всегда, а потом вдруг стало шесть у болбоев, когда мне судья дал шестой. Курьёз.

Подача первая не полетела в первом сете? У нас затяжные розыгрыши с Андреем, после этого чуть концентрация проседает, мешает подавать. Рад, что вторая подача сегодня полетела так, как планировал», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия), обыграв в первом матче группового этапа Андрея Рублёва.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.