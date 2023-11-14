Беккер: когда слышу жалобы игроков на давление, я смеюсь. Это ничто по сравнению с тюрьмой

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер признался, что жалобы спортсменов на условия в туре и давление вызывают у него смех.

«Когда я слышу, как теннисисты жалуются на давление, которое испытывают в туре, я смеюсь. Когда они жалуются на качество питания, мне тоже становится смешно. Когда слышу, как игроки жалуются на тяжёлый тренировочный процесс и условия на корте, я опять смеюсь. Это ничто по сравнению с пребыванием в тюрьме. В первую и последнюю ночь там ты не можешь заснуть ни на секунду», — приводит слова Беккера L'Equipe.

Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом.