Камельзон прокомментировал победу Медведева в матче с Рублёвым на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

«Медведев оказался на своём месте. Когда Даниил и Андрей играют между собой, один из них проходит вперёд и всегда имеет шанс на победу в турнире в дальнейшем. Медведев всегда хорошо подходит к Итоговому турниру. Даниил в хорошей форме, если он легко обыграл Рублёва. Победил тот, кто лучше подготовлен на данный момент», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев (3) и Рублёв (5) представляют на предварительном этапе Итогового турнира Красную группу, куда также входят испанец Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (7). В плей-офф отберутся два лучших теннисиста группы.