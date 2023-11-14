Бьорн Борг: Новак Джокович продолжает карьеру не для себя, а для тенниса и журналистов

Бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг высказался о мотивации для продолжения профессиональной карьеры 36-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Думаю, что Джокович может выиграть ещё один или два турнира «Большого шлема». Кто знает, что будет. Но он продолжает карьеру не для себя, а для тенниса и журналистов. Новак невероятен, он постоянно расширяет границы. Он хочет быть величайшим», — приводит слова Борга Eurosport.

Напомним, накануне в Турине (Италия), где проходит Итоговый чемпионат ATP, Джоковичу вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона. Серб уже в восьмой раз в карьере завершает сезон в статусе лучшего теннисиста в мире.