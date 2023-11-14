Шахматистка Баделько: мне нравится реакция Медведева и Рублёва на зрительское недовольство

Российская шахматистка Ольга Баделько высказалась о любимых теннисистах.

«Если брать большую тройку, то мой любимый спортсмен – однозначно Джокович. Наверное, просто из-за его человеческих качеств. Он всегда может как-то прикольнуться, пошутить, разрядить обстановку. Рафа же всегда стоит с лицом, полным бесконечной тоски. Я понимаю, что он сосредоточен и играет матч, но всё же. Возьмём даже интервью — не припомню, чтобы он шутил. Я не люблю зажатых людей. Джокович более весёлый, открытый, поэтому за него хочется болеть.

Ну и я всегда готова поболеть за Рублёва с Медведевым. Мне всегда нравится их реакция на зрительское недовольство. Из недавнего очень смеялась с ситуации, когда Медведев показал публике средний палец, выходя с корта, но сказал, что якобы на ноготь смотрел. Вот такое мне очень нравится! Я люблю, когда спортсмены не стесняются показать свои эмоции. Не говорю, что нужно матом на тренеров орать, как некоторые делают, но не вижу ничего плохого в том, чтобы показать свои живые эмоции, когда люди тебя задолбали. Это интересно», — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.