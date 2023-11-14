Алькарас: за год Джокович проиграл всего пять матчей. Это невероятно

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 20-летний испанец Карлос Алькарас прокомментировал высказывание первой ракетки мира Новака Джоковича о том, что серб не считает нынешний сезон лучшим в своей карьере.

«За год он проиграл всего пять матчей. Это невероятно. Я слышал, что он сказал, что этот год не был лучшим в его карьере. Это потрясающе. Я боролся за первое место. У меня были шансы вплоть до последнего турнира, но я не смог воспользоваться этой возможностью. Могу лишь поздравить его с тем, что он уже восьмой раз закончил год первым. Я буду бороться за этот шанс в следующем году», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года. Это произошло после победы Джоковича в первом матче на Итоговом турнире ATP, где он обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.