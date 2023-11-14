Зрители освистали Циципаса за решение сняться с матча против Руне

Зрители освистали решение греческого теннисиста Стефаноса Циципаса сняться с матча с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP). Теннисисты сыграли три гейма, матч продлился всего 17 минут. В качестве компенсации для зрителей теннисисты Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач, являющиеся запасными на этом турнире, проведут выставочный матч.

Перед стартом Итогового турнира появилась информация о том, что у Циципаса есть проблемы со здоровьем. Он несколько дней подряд снимался с тренировок. Сообщалось, что грек может испытывать трудности с прооперированным два года назад локтем или с поясницей. Сам теннисист заявлял, что готов выступать на турнире до последнего матча.

Отметим, что причиной снятия греческого теннисиста со второго матча на Итоговом турнире АТР стали проблемы со спиной. Послезавтра, 16 ноября, вместо него на матч с Новаком Джоковичем выйдет Хуберт Хуркач.