Даниил Медведев: в теннисе везение связано с тем, что ты хорошо попал в нужный момент

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что влияет на ход матча.

«Я, действительно, считаю, что в теннисе каждый матч, скажем так, может по-разному сложиться, особенно, когда ты на тайбрейке 3-го сета. Здесь его не было, но опять же был счет 4-3, новые мячи, у него брейк-поинт, на второй подаче я немного занервничал. Думаю: “Ладно, всё равно со всей силы подам под право”. 208 км/ч, попал, выиграл очко. То есть это в каком-то смысле повезло, потому что могла быть двойная, счёт 4-4, как матч сложится – неизвестно. В этом плане это везение, связанное с тем, что ты хорошо попал в нужный момент. И, конечно, мы стараемся каждый раз так делать, но не всегда получается», — рассказал Медведев в интервью для «Больше!».

Напомним, в первом матче группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2023 Медведев (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл соотечественника Андрея Рублёва (5).