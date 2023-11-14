Даниил Медведев: в этом сезоне я чувствую себя просто отлично

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнил свою актуальную форму с состоянием на прошлом Итоговом турнире.

«В прошлом году до турнира просто на тренировках я не мог попасть в корт. Я не знаю, что было. Я просто не мог играть, у меня не получалось, соответственно, сразу нервы небольшие. И на матчах в итоге, может быть, это сказалось. Хотя играл я неплохо. В этом сезоне я чувствую себя просто отлично. На всех тренировках я прекрасно играл, чувствовал себя отлично. Понимал, что остаётся только это показать в матче, смог это показать. Надеюсь, что в следующих матчах тоже так будет», — сказал Медведев в интервью для «Больше!».

Напомним, победа в первом матче на Итоговом турнире ATP над Рублёвым стала для Медведева 11-й за календарный год над игроками из топ-10 рейтинга ATP. Он побил рекорд Кафельникова (10 побед), который россиянин установил в 1994 году.