Петрова: у Медведева больше шансов пройти в полуфинал Итогового турнира АТР

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге, российская теннисистка Надежда Петрова оценила шансы россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

Медведев и Рублёв играют в Красной группе. В стартовом матче россияне встречались друг с другом, и Даниил обыграл Андрея со счётом 6:4, 6:2. В одной группе с ними находятся испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.

«Хотелось бы увидеть Даниила Медведева и Андрея Рублёва в разных группах. С другой стороны, хорошо, что один из наших теннисистов точно пройдёт в следующую стадию. Я посмотрела расписание и мне кажется, что у Дани шансов пройти в полуфинал больше. Хотя очень хотелось бы, чтобы и у Рублёва всё получилось. На мой взгляд, Даня более устойчив психологически, чем Андрей.

Визуально показалось, что Зелёная группа послабее? ATP разводит первое и второе места, а потом уже проходит жеребьёвка. Этим правилам много лет. Спортсменам придётся играть так, ничего не поделаешь», — приводит слова Петровой RT.