Даниил Медведев: если убрать Большие шлемы, это точно мой лучший сезон

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев порассуждал о том, можно ли назвать текущий сезон лучшим в карьере.

«Это был бы 100 % лучший сезон, если мы не берем Большие шлемы. Когда я выиграл US Open, я всё-таки и Мастерс там выиграл, и в Итоговом играл в финале, и в Берси в финале. Всё-таки тоже был крутой сезон. И там был Большой шлем – победа. Поэтому очень тяжело будет сравнивать сезоны в любом случае. Если убрать Большие шлемы, это точно мой лучший сезон: титул на грунте, начало сезона сумасшедшее, когда четыре титула и финал в пяти турнирах. Но, действительно, если смогу здесь хорошо сыграть, даже с учетом шлемов, может быть, ещё смогу подумать», — рассказал Медведев в интервью для «Больше!».

Отметим, Даниил Медведев остаётся лучшим среди россиян в рейтинге ATP. Спортсмен занимает третью строчку.