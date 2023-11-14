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Руне: Беккер встаёт когда хочет что-то подсказать. Так он лучше доносит свои мысли

Руне: Беккер встаёт когда хочет что-то подсказать. Так он лучше доносит свои мысли
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Датский теннисист Хольгер Руне высказался о работе с немецким специалистом Борисом Беккером на Итоговом чемпионате ATP. Руне предположил, почему его наставник любит стоять во время матчей подопечного.

«Может, просто для притока крови к ногам. Нет-нет, он встаёт, когда хочет что-то подсказать. Так он лучше доносит свои мысли. Думаю, поэтому. Я не спрашивал. Когда я работал с Патриком Муратоглу, он тоже часто так делал. Думаю, это просто особенность характера. Кто-то встаёт, кто-то нет. Но да, мне нравится, как бокс меня поддерживает. Здорово, что близкие рядом со мной», — сказал Руне на пресс-конференции.

Напомним, 14 ноября представитель Греции Стефанос Циципас снялся с матча с Хольгером Руне. Теннисисты сыграли три гейма. Матч продлился всего 17 минут.

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