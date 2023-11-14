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Хуркач заменит Циципаса и сыграет с Джоковичем в третьем туре Итогового чемпионата ATP

Хуркач заменит Циципаса и сыграет с Джоковичем в третьем туре Итогового чемпионата ATP
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9-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач заменит шестую ракетку мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, сообщает ATP Tour.

Сегодня, 14 ноября, Стефанос Циципас снялся с матча с представителем Дании Хольгером Руне. Теннисисты сыграли три гейма, которые уложились в 17 минут. Таким образом, послезавтра, 16 ноября, Хуркач выйдет на матч с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Перед стартом Итогового турнира появилась информация о том, что у Циципаса есть проблемы со здоровьем. Он несколько дней подряд снимался с тренировок. Причиной снятия греческого теннисиста со второго матча на Итоговом турнире АТР стали проблемы со спиной.

Отметим, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP.

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