Хуркач заменит Циципаса и сыграет с Джоковичем в третьем туре Итогового чемпионата ATP

9-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач заменит шестую ракетку мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, сообщает ATP Tour.

Сегодня, 14 ноября, Стефанос Циципас снялся с матча с представителем Дании Хольгером Руне. Теннисисты сыграли три гейма, которые уложились в 17 минут. Таким образом, послезавтра, 16 ноября, Хуркач выйдет на матч с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Перед стартом Итогового турнира появилась информация о том, что у Циципаса есть проблемы со здоровьем. Он несколько дней подряд снимался с тренировок. Причиной снятия греческого теннисиста со второго матча на Итоговом турнире АТР стали проблемы со спиной.

Отметим, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP.