Хуберт Хуркач обыграл Тейлора Фритца в выставочном сете Итогового чемпионата ATP

Девятая ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в выставочном сете Итогового чемпионата ATP. Встреча закончилась со счётом 6:3.

Сет был проведён в качестве компенсации для зрителей, пришедших на матч греческого теннисиста Стефаноса Циципаса с представителем Дании Хольгером Руне. Встреча была закончена из-за травмы Стефаноса уже после трёх геймов. Хуркач являлся первым запасным Итогового чемпионата ATP, а Фритц — вторым. Хуберт заменит Стефаноса Циципаса. Послезавтра, 16 ноября, поляк выйдет на матч с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. При этом у Хуркача не будет даже теоретических шансов пробиться в плей-офф — запасной игрок может получить такую возможность только в том случае, если проведёт на турнире хотя бы два матча.

Итоговый турнир ATP 2023 года проходит в Турине с 12 по 19 ноября. Победитель может заработать более $ 4,8 млн. В прошлом году чемпионом турнира стал Джокович.