Чесноков: мне кажется, что Циципасу надоел теннис, он уже не мотивирован играть

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал снятие греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со второго матча на Итоговом турнире АТР.

«То, что случилось, это ужасно. Если ты чувствуешь, что не можешь играть, то не выходи, дай сыграть другому, надо было сниматься до матча с Руне. Мне кажется, что Циципасу надоел теннис, он уже не мотивирован играть. Я не хочу осуждать Циципаса, но если говорить о реакции публики, которая его освистала, то зрители имели на это право, они заплатили деньги за билеты, хотели увидеть шоу, а в результате посмотрели три гейма», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, Циципас снялся с матча при счёте 2:1 в первом сете в пользу датского теннисиста Хольгера Руне. Зрители освистали греческого спортсмена, когда тот покинул корт. В следующем туре вместо Циципаса сыграет поляк Хуберт Хуркач.