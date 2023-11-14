Гранольерс и Себальос обыграли Додига и Крайчека на Итоговом турнире ATP

Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) одержали вторую победу на групповом этапе парного разряда Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Во втором матче Зелёной группы Гранольес и Себальос обыграли Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Гранольес и Себальос сделали три эйса, допустили девять невынужденных ошибок и ни одной двойной. Их соперники три раза подали навылет, сделали две двойные и 12 невынужденных ошибок. Победители реализовали оба заработанных брейк-пойнта, а Додиг и Крайчек упустили все четыре брейк-пойнта.

В третьем туре Зелёной группы Гранольес и Себальос сыграют против Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени (оба — Аргентина). Встреча пройдёт в четверг, 16 ноября.