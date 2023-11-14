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Гранольерс и Себальос обыграли Додига и Крайчека на Итоговом турнире ATP

Гранольерс и Себальос обыграли Додига и Крайчека на Итоговом турнире ATP
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Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) одержали вторую победу на групповом этапе парного разряда Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Во втором матче Зелёной группы Гранольес и Себальос обыграли Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США) со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Зелёная группа
14 ноября 2023, вторник. 20:40 МСК
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
И. Додиг О. Крайчек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Гранольес и Себальос сделали три эйса, допустили девять невынужденных ошибок и ни одной двойной. Их соперники три раза подали навылет, сделали две двойные и 12 невынужденных ошибок. Победители реализовали оба заработанных брейк-пойнта, а Додиг и Крайчек упустили все четыре брейк-пойнта.

В третьем туре Зелёной группы Гранольес и Себальос сыграют против Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени (оба — Аргентина). Встреча пройдёт в четверг, 16 ноября.

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