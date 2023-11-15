Кто лучший теннисист в истории? Узнали у итальянцев на Итоговом чемпионате ATP

Специальный корреспондент «Чемпионата» на Итоговом чемпионате ATP Андрей Панков и попросил назвать величайшего теннисиста в истории этой игры. Это оказалось сложно, кандидатов было несколько. Помимо очевидных, некоторые даже назвали Синнера и Руне. А кто победил ― смотрите в нашем видео.

Кто лучший теннисист в истории? Узнали у итальянцев на Итоговом

На итоговом чемпионате ATP выступают серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас в Зелёной группе, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас — в Красной. Выбывшего из-за травмы Циципаса заменил поляк Хуберт Хуркач.

Соревнование проходит с 12 по 19 ноября.