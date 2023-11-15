Джокович проиграл Синнеру в матче Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович встречался с представителем Италии Янником Синнером во втором матче группового раунда Итогового турнира ATP. Джокович проиграл сопернику со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).
Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. За это время Джокович сделал 20 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Синнера 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
16 ноября Новак Джокович выйдет на матч с представителем Польши Хубертом Хуркачом, а Янник Синнер встретится с датским спортсменом Хольгером Руне.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
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