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Синнер прокомментировал свою победу над Джоковичем на Итоговом турнире ATP

Синнер прокомментировал свою победу над Джоковичем на Итоговом турнире ATP
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем.

«Я чувствую, что в определённые моменты матча я становился все более уверенным. Я думаю, что я был действительно храбрым и умным в важные моменты, особенно в третьем сете. Мы оба подавали очень хорошо. Это был действительно матч высокого уровня.

Первая победа над Джоковичем? Это многое значит для меня. Когда ты выигрываешь у первой ракетки мира, победившая на 24 турнирах «Большого шлема», это, очевидно, один из лучших результатов в моей карьере… Я чувствовал, что это был действительно тактический матч, и мне удалось победить, так что я очень счастлив», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

Синнер обыграл Джоковича со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в матче группового раунда Итогового турнира ATP.

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