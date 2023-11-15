Джокович отреагировал на своё поражение от Синнера в матче Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение от представителя Италии Янника Синнера в матче Итогового турнира ATP.

«Я думаю, что главное отличие в том, что в важных моментах он шёл к этому, он был более смелым. Он заслужил победу, потому что в важные моменты я был недостаточно агрессивен, недостаточно решителен. Я дал ему возможность взять контроль над очками.

Вы должны просто поздравить его. Он только что провёл фантастический матч. Это то, что я сказал ему у сетки. Думаю, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру и абсолютно заслужил победу», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Синнер обыграл Джоковича со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в матче группового раунда Итогового турнира ATP.