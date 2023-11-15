Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович отреагировал на своё поражение от Синнера в матче Итогового турнира ATP

Джокович отреагировал на своё поражение от Синнера в матче Итогового турнира ATP
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение от представителя Италии Янника Синнера в матче Итогового турнира ATP.

«Я думаю, что главное отличие в том, что в важных моментах он шёл к этому, он был более смелым. Он заслужил победу, потому что в важные моменты я был недостаточно агрессивен, недостаточно решителен. Я дал ему возможность взять контроль над очками.

Вы должны просто поздравить его. Он только что провёл фантастический матч. Это то, что я сказал ему у сетки. Думаю, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру и абсолютно заслужил победу», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Синнер обыграл Джоковича со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в матче группового раунда Итогового турнира ATP.

Материалы по теме
Джокович впервые проиграл Синнеру! Итальянец вышел в лидеры группы на Итоговом
Live
Джокович впервые проиграл Синнеру! Итальянец вышел в лидеры группы на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android