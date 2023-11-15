Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 14 ноября, турнирная сетка

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В Турине продолжается Итоговый турнир ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 14 ноября.

Одиночный разряд

Зелёная группа

Хольгер Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция) — 2:1, отказ;

Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Парный разряд

Зелёная группа

Сантьяго Гонсалес/Эдуард Роже-Васслен (Мексика/Франция) — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) — 6:4, 6:4;

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) — 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом в одиночном разряде является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Напомним, победителем Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира обыграла американку Джессику Пегулу.