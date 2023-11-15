Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 15 ноября

15 ноября в Турине продолжится Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.
Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. 15 ноября
Красная группа
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — начало матча не ранее 16:30 мск.
Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 7) — начало матча не ранее 23:00 мск.
Итоговый турнир ATP, парный разряд. 15 ноября
Красная группа
Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) — Ринки Хидзиката/Джэйсон Каблер (оба — Австралия) (8) — начало матча не ранее 14:00 мск.
Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2) — Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) — начало матча не ранее 20:30 мск.