Роддик — о поражении Джоковича: Новак не часто играет так хорошо и при этом проигрывает

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал победу итальянского теннисиста Янника Синнера над сербом Новаком Джоковичем в матче Итогового турнира ATP.

«Послушайте, когда будут писать книгу о Синнере, он, оглядываясь назад, скажет: «Возможно, это был лучший матч, который я когда-либо провёл, или это дало старт многим подобным матчам, благодаря которым я в итоге стал победителем турнира «Большого шлема». Синнер продемонстрировал невероятную игру от начала до конца встречи. Новак тоже был хорош. Он не часто играет так хорошо и при этом проигрывает. В этом матче Синнер часто отбирал контроль у Джоковича, хорошо подавал, отлично двигался, менял направление. Янник очень впечатлил», — приводит слова Роддика Tennis Channel.