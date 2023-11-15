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Роддик — о поражении Джоковича: Новак не часто играет так хорошо и при этом проигрывает

Роддик — о поражении Джоковича: Новак не часто играет так хорошо и при этом проигрывает
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Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал победу итальянского теннисиста Янника Синнера над сербом Новаком Джоковичем в матче Итогового турнира ATP.

«Послушайте, когда будут писать книгу о Синнере, он, оглядываясь назад, скажет: «Возможно, это был лучший матч, который я когда-либо провёл, или это дало старт многим подобным матчам, благодаря которым я в итоге стал победителем турнира «Большого шлема». Синнер продемонстрировал невероятную игру от начала до конца встречи. Новак тоже был хорош. Он не часто играет так хорошо и при этом проигрывает. В этом матче Синнер часто отбирал контроль у Джоковича, хорошо подавал, отлично двигался, менял направление. Янник очень впечатлил», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

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