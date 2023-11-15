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«Казалось, что ему это нравится». Хенмэн — о реакции Джоковича на свист трибун на Итоговом

«Казалось, что ему это нравится». Хенмэн — о реакции Джоковича на свист трибун на Итоговом
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Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Тим Хенмэн прокомментировал реакцию серба Новака Джоковича на свист публики во время матча Итогового турнира ATP в Турине с итальянцем Янником Синнером.

«Иногда, когда Джокович начинает бороться с публикой, он проявляет гораздо большую враждебность, чем он показал в Турине. Тут казалось, будто ему это нравится. Возможно, это результат того, что он завершает сезон в статусе первой ракетки мира. Он был дирижёром, пытался управлять зрителями. Казалось, он был в хорошем настроении.

Это был потрясающий вечер. Синнер был невероятен. Я так рад за него, для итальянских болельщиков это действительно значимое событие. Эта победа может стать поворотным моментом для Янника. Он был уверен в себе, и это принесло свои плоды», — приводит слова Хенмэна Tennis 365.

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