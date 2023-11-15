Камельзон: кто победит в матче Медведев — Зверев, тот будет в финале Итогового турнира

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с представителем Германии Александром Зверевым (седьмой в рейтинге ATP) на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).

«Не хочу сглазить, но Медведев хорошо подошёл к Итоговому турниру. Там нет слабых соперников — любой может выиграть турнир. Кто выиграет в матче Медведев — Зверев, тот будет в финале. Потом вспомните мои слова. Но легко никому не будет», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч Даниила Медведева и Александра Зверева состоится сегодня, 15 ноября. Начало встречи — не раньше 23:00 мск. Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября.