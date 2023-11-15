Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Медведева и Зверева на Итоговом турнире

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский поделился своими ожиданиями от матча Даниила Медведева и Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP по теннису, проходящем с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

«От матча Медведева и Зверева жду победы первого. Исхожу из качества игры в первом матче — Даниил показал очень хороший и качественный теннис. Если он будет играть так же, точно победит. Зверев может хорошо подавать. Против Медведева он уже не боится выходить вперёд.

В восьмёрке сильнейших нет явных фаворитов. Уровень тенниса такой, что решают один-два очка в каждом матче», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.