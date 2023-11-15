Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 15 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Рублёв и Алькарас ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Ранее на этом турнире Алькарас проиграл немцу Александру Звереву, а Рублёв потерпел поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым. Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.