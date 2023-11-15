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Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 15 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв и Алькарас ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Ранее на этом турнире Алькарас проиграл немцу Александру Звереву, а Рублёв потерпел поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым. Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.

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