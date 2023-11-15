Новак Джокович: все хотят получить мою голову. Янник Синнер смог это сделать

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об особенной мотивации молодых теннисистов в матчах с ним.

«Думаю, это нормально, что молодые игроки стремятся попасть туда, где я нахожусь. Это происходит на каждом турнире, в котором я участвую. Все хотят получить мою голову. Янник смог это сделать. Но я доволен тем, как боролся», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович проиграл четвёртой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в матче Итогового чемпионата ATP. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу представителя Италии. В следующем матче группового этапа турнира Джокович сыграет с польским спортсменом Хубертом Хуркачем. Матч состоится завтра, 16 ноября.