Тарпищев: Рублёв может обыгрывать и Зверева, и Алькараса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на выход из группы на Итоговом чемпионате ATP в Турине.

«Рублёв в первом матче турнира против Медведева действовал с большим процентом брака, но в целом мог рассчитывать на успех. Далее он может обыгрывать и Зверева, и Алькараса. В принципе, несмотря на сложность группы, выйти из неё могут оба наших теннисиста», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Андрей Рублёв сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Начало встречи — не раньше 16:30 мск. Ранее Рублёв проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву. Итоговый чемпионат ATP — 2023 завершится 19 ноября.