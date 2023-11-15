Премьер-министр Канады поздравил сборную страны с победой в Кубке Билли Джин Кинг

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил сборную страны с завоеванием Кубка Билли Джин Кинг.

«Момент для учебников по истории. Поздравляю сборную Канады с завоеванием первого в истории нашей страны Кубка Билли Джин Кинг! Мы будем пересматривать и переживать этот момент ещё долго», — написал Трюдо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финальном противостоянии сборная Канады обыграла представительниц команды Италии. В рамках борьбы за титул было проведено два матча в одиночном разряде. В первой встрече Марина Стакушич, 258-я ракетка мира из Канады, обыграла Мартину Тревизан (Италия, 43) со счётом 7:5, 6:3. Во втором матче Лейла Фернандес (Канада, 35) одержала уверенную победу над итальянкой Ясмине Паолини, 30-й ракеткой мира, со счётом 6:2, 6:3.