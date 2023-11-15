Янчук: на Итоговом турнире Медведев близок к своему лучшему теннису

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об уровне игры российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP, а также поделился ожиданиями от матча россиянина с немцем Александром Зверевым.

«Медведев близок к своему лучшему теннису! Даниил сейчас находится просто в превосходной форме, его ничего не беспокоит. Наладил игру на задней линии, вновь поставил правильную подачу. Большой молодец! Ему осталось выиграть один матч в группе, чтобы выйти в полуфинал Итогового турнира. Безусловно, Медведев — явный фаворит в матче со Зверевым. Даня сейчас играет в разы стабильнее. Он должен забирать этот матч и выходить в полуфинал. Стоит отметить, что этой осенью Саша демонстрировал классный теннис, выигрывал турнир. Но он далёк от уровня Даниила. Думаю, что сегодня шансы 80 на 20 в пользу Медведева», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.