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Тренер Рублёва: Андрею придётся быть агрессивным в матче с Алькарасом

Тренер Рублёва: Андрею придётся быть агрессивным в матче с Алькарасом
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Фернандо Висенте, тренер пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, поделился ожиданиями от матча россиянина с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP.

«Предполагаю, что Андрей и Карлос подойдут к матчу с мыслью, что смогут выиграть две встречи, проявив решимость и желание. Они по-прежнему в игре. Мы надеемся, что сможем победить. Карлос и Андрей играют в разном стиле. Думаю, Андрею следует придерживаться своего стиля, что он обычно и делает. Ему придётся доминировать с задней линии и быть агрессивным, как он и делает, когда в форме.

Мы знаем, что игра Карлоса разнообразна. Он умеет ходить к сетке с подачи, с приёма, отлично укорачивает. Мы ожидаем этого, ожидаем сложного матча. Мы будем следить за ментальным состоянием каждого игрока», — приводит слова Висенте пресс-служба ATP.

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