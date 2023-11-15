Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: россиянин проиграл 1-й сет матча на Итоговом чемпионате

Закончился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Стартовая партия завершилась со счётом 7:5 в пользу Алькараса.
Первый сет поединка Рублёва с Алькарасом продлился 43 минуты. Карлос сумел реализовать брейк-пойнт при счёте 5:5.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP — 2023.
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Удивительно, но Рублёв и Алькарас ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Ранее на этом турнире Алькарас проиграл немцу Александру Звереву, а Рублёв потерпел поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым.
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