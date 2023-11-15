Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: россиянин проиграл 1-й сет матча на Итоговом чемпионате

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: россиянин проиграл 1-й сет матча на Итоговом чемпионате
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Стартовая партия завершилась со счётом 7:5 в пользу Алькараса.

Первый сет поединка Рублёва с Алькарасом продлился 43 минуты. Карлос сумел реализовать брейк-пойнт при счёте 5:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Удивительно, но Рублёв и Алькарас ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Ранее на этом турнире Алькарас проиграл немцу Александру Звереву, а Рублёв потерпел поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым.

Материалы по теме
Почему на Итоговом игроки рубятся как в последний раз — какие безумные бонусы они получают
Почему на Итоговом игроки рубятся как в последний раз — какие безумные бонусы они получают
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android