Андрей Рублёв жёстко избил себя ракеткой, проиграв гейм на своей подаче Алькарасу

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв жестко избил себя ракеткой, проиграв гейм на своей подаче на старте второго сета матча с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Проиграв решающий розыгрыш гейма, Андрей в ярости стал колотить свои ноги ракеткой. Это продолжалось почти 10 секунд. Напомним, первая партия завершилась со счётом 7:5 в пользу Алькараса.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Удивительно, но Рублёв и Алькарас ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Ранее на этом турнире Алькарас проиграл немцу Александру Звереву, а Рублёв потерпел поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым.