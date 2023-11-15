Андрей Рублёв жёстко избил себя ракеткой, проиграв гейм на своей подаче Алькарасу

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв жестко избил себя ракеткой, проиграв гейм на своей подаче на старте второго сета матча с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP — 2023.
Проиграв решающий розыгрыш гейма, Андрей в ярости стал колотить свои ноги ракеткой. Это продолжалось почти 10 секунд. Напомним, первая партия завершилась со счётом 7:5 в пользу Алькараса.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP — 2023.
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Удивительно, но Рублёв и Алькарас ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Ранее на этом турнире Алькарас проиграл немцу Александру Звереву, а Рублёв потерпел поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым.
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