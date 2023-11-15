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Новак Джокович отменил тренировку после поражения от Синнера на Итоговом чемпионате ATP

Новак Джокович отменил тренировку после поражения от Синнера на Итоговом чемпионате ATP
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отменил запланированную тренировку на Итоговом чемпионате ATP – 2023 после тяжёлого поражения от четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Соответствующее изменение появилось в расписании тренировочного корта.

Встреча на групповом этапе (Зелёная группа) завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7) в пользу 22-летнего Синнера.

Вероятнее всего, Джокович решил перевести дух в выходной и не выходить на корт. Матчи, которые он успел провести на Итоговом, в общей сложности длились более шести часов.

Следующий матч на Итоговом Джокович проведёт завтра, 16 ноября с поляком Хубертом Хуркачем, который заменил на турнире травмировавшегося грека Стефаноса Циципаса.

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