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Андрей Рублёв в двух сетах проиграл Карлосу Алькарасу на Итоговом чемпионате ATP — 2023

Андрей Рублёв в двух сетах проиграл Карлосу Алькарасу на Итоговом чемпионате ATP — 2023
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел очередное поражение на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023. Тем самым Андрей потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф данных престижных соревнований.

Сегодня, 15 ноября, Рублёв (5) встречался с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2). Поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Рублёв четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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