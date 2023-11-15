Андрей Рублёв в двух сетах проиграл Карлосу Алькарасу на Итоговом чемпионате ATP — 2023

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел очередное поражение на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023. Тем самым Андрей потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф данных престижных соревнований.

Сегодня, 15 ноября, Рублёв (5) встречался с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2). Поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Рублёв четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.