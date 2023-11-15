Андрей Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф Итогового чемпионата ATP — 2023

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

Это произошло после того, как Рублёв проиграл двукратному чемпиону турниров «Большого шлема», второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (2) во втором матче группового этапа (Красная группа). Поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. На старте соревнований Андрей так же в двух сетах потерпел поражение (4:6, 2:6) от чемпиона US Open — 2021, третьей ракетки мира Даниила Медведева (3).

Стоит отметить, что в прошлом году Рублёв тоже отобрался на Итоговый чемпионат, тогда он вышел из группы (в ней были Новак Джокович, Стефанос Циципас и Медведев) со второго места, но в полуфинале проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 2:6.